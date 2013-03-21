EIA库存周报：上周美国原油及油品库存均减少，因进口下降

路透纽约3月20日 - 美国能源资料协会(EIA)周三发布的数据显示，美国上周原油和油品库存减少，因进口下降。

截至3月15日当周的原油库存减少131万桶，分析师原预估增加200万桶。原油日进口量下降21.9万桶至727万桶。

根据EIA数据，这是九周来美国原油库存首次减少。

原油库存减少主因上周西岸库存下降近280万桶，不过墨西哥湾沿岸库存增加近240万桶，部分抵销了西岸的降幅。

EIA数据显示，上周美国炼厂产能利用率上升2.5个百分点至83.5%，预估为增0.2个百分点。

上周美国油品日进口量减少63.9万桶至156万桶。

汽油库存下降148万桶，路透调查分析师原预估减少210万桶。

EIA称，汽油四周平均需求较上年同期水准增1.5%。

EIA数据显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少67.2万桶，预估为下降80万桶。

部分分析师对原油进口减少感到意外。

“(原油)进口量...那样的数字我们已经很多年没见过了。日进口量四周均值为750万桶，真是低得令人难以置信，”IAF顾问公司研究主管Kyle Cooper表示。

由于页岩探钻前景一片欣欣向荣，近来美国石油产量一直上升。不过EIA的数据显示，上周每日自沙特(沙乌地)阿拉伯进口的原油增加29.4万桶，超过150万桶，为8月以来的最高水准。

美国原油期货合约交割地--库欣上周原油库存下降28.6万桶至4,903万桶。(完)

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