港报社评：最低工资须经得起逆境考验--星岛日报3月21日

在新一届最低工资委员会首次开会之日，政府公布最新的按年工资水平统计数据，显示低薪阶层加薪幅度比预期好，以致今年5月最低工资调升至时薪30元时，受惠的雇员人数会比当初估计为少。有劳工组织认为，去年订定低资水平时，低估了雇主的承受能力。

从劳工组织角度看，本港近年整体生意不俗，员工工资理应最少与通胀看齐，以保障大家原有的生活水平，中小企面对员工开支和租金的双重压力，商铺租金狂升蚕食员工本可分享的经营成果，形成员工利益和业主利益之间的冲突。

去夏决定提高最低工资水平时，当局估计会有22万3千多人受惠，而昨日发表的数字，显示当时只有21万人时薪低于30元，当中有部分人由去夏至今获得加薪，预计5月时受惠于最低工资调升的人数会比21万为少。

低资会昨日开会，要用大约1年时间来订定2年后的最低工资水平，劳资双方展开新一轮角力，要达成共识，挑战会比上届严峻。一方面，通胀继续是劳方要求调升水平的重要理据，另一方面，经济和生意前景却比2年前欠明朗，以致雇主的承担能力比以前难测。

最低工资制度实施至今，由于经济顺景，雇主承受得起，没有产生企业倒闭人累人失业的反效果，不过迟早要面对经济由顺转逆的考验，如何确保工人得到合理待遇，却又抵得住经济放缓带来的冲击，将是劳资双方要理性探讨的问题。(A06)