港报社评：最低工资须经得起逆境考验--星岛日报3月21日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
在新一届最低工资委员会首次开会之日，政府公布最新的按年工资水平统计数据，显示低薪阶层加薪幅度比预期好，以致今年5月最低工资调升至时薪30元时，受惠的雇员人数会比当初估计为少。有劳工组织认为，去年订定低资水平时，低估了雇主的承受能力。
从劳工组织角度看，本港近年整体生意不俗，员工工资理应最少与通胀看齐，以保障大家原有的生活水平，中小企面对员工开支和租金的双重压力，商铺租金狂升蚕食员工本可分享的经营成果，形成员工利益和业主利益之间的冲突。
去夏决定提高最低工资水平时，当局估计会有22万3千多人受惠，而昨日发表的数字，显示当时只有21万人时薪低于30元，当中有部分人由去夏至今获得加薪，预计5月时受惠于最低工资调升的人数会比21万为少。
低资会昨日开会，要用大约1年时间来订定2年后的最低工资水平，劳资双方展开新一轮角力，要达成共识，挑战会比上届严峻。一方面，通胀继续是劳方要求调升水平的重要理据，另一方面，经济和生意前景却比2年前欠明朗，以致雇主的承担能力比以前难测。
最低工资制度实施至今，由于经济顺景，雇主承受得起，没有产生企业倒闭人累人失业的反效果，不过迟早要面对经济由顺转逆的考验，如何确保工人得到合理待遇，却又抵得住经济放缓带来的冲击，将是劳资双方要理性探讨的问题。(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。