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货币新闻 | 2013年 3月 21日 星期四 09:28 BJT

亚洲橡胶：TOCOM指标期胶合约上涨3%，因需求看好

路透东京3月21日 - 指标东京工业品交易所(TOCOM)期胶周四早盘上涨3%，连续第二日上涨，此前美联储(FED)决定维持积极的货币刺激举措，令市场对需求面持乐观看法。

指标(TOCOM)期胶8月合约 <0#2JRU:>一度高见每公斤281.5日圆。0114GMT时，报280.4日圆，上涨2.6%。(完) (编译 李婷仪 审校 徐文焰)
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