台湾金融：证期局称正检讨宝岛债发行取消信评规范，而以配套措施取代

路透台北3月21日 - 台湾金管会下所属证期局周四表示，正全面检讨宝岛债市场的相关规定，其中关于信评的部分，正检讨是否取消发行端的信评规范，而以配套措施取代。此外，该局也正检讨目前法令规定券商取得衍生性商品业务时，需取得信评机构评级的规定。

不过证期局并未提出法规修正的时间表，仅称将逐步检讨。

台湾证期局官员指出，该构想来自G20对降低法规对信评依赖的倡议，该局正与柜买中心交换意见，对目前需要信评的宝岛债及券商衍生性商品业务检讨取消信评，但将以监管单位的配套措施取代。

〞监管机构事实上对它的监管对象更为了解，...但没有了信评之后，还是要针对投资人属性等来考量，用其他的方式来替代。〞上述官员说。