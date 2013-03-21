台湾金融：证期局称正检讨宝岛债发行取消信评规范，而以配套措施取代

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北3月21日 - 台湾金管会下所属证期局周四表示，正全面检讨宝岛债市场的相关规定，其中关于信评的部分，正检讨是否取消发行端的信评规范，而以配套措施取代。此外，该局也正检讨目前法令规定券商取得衍生性商品业务时，需取得信评机构评级的规定。
不过证期局并未提出法规修正的时间表，仅称将逐步检讨。
台湾证期局官员指出，该构想来自G20对降低法规对信评依赖的倡议，该局正与柜买中心交换意见，对目前需要信评的宝岛债及券商衍生性商品业务检讨取消信评，但将以监管单位的配套措施取代。
〞监管机构事实上对它的监管对象更为了解，...但没有了信评之后，还是要针对投资人属性等来考量，用其他的方式来替代。〞上述官员说。
目前在香港发行点心债在法规上不需要取得信评，但香港属于专业法人市场，目前无信评等级的点心债约三至四成。不过台湾投资人属性不同，除专业投资机构外，也有很多一般投资人。(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。