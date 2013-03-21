港报社评：政府宜立法规管光污染,显示国际都会应有品质--明报3月21日

本港夜景璀璨夺目，驰名遐迩，是最能吸引各方游客的景点之一，不过，商业中心和游客集中的地区，光亮程度远远超过需要，早已构成光污染，香港作为国际都会，在节能减排、保护地球生态的国际共通语言下，对减轻光害要有恰当回应。政府应在顾及香港作为商业中心、旅游吸引力和安全需要等前提下，立法规管户外灯光的使用，减少光害对市民家居和周遭环境的影响，在霓虹灯与星空之间寻求平衡，使香港体现国际都会应有的品质，争取更多旅客认同。

本港的商业中心和旅游城市等特质，闹市地区为吸引旅客，霓虹灯都争妍斗丽，而且设计别出心裁，以祈抢夺旅客眼球，近年所见，闹市霓虹灯的光亮程度，与过去比较只有过之而无不及。另外，本港一些旅游宣传活动，例如维港上空的「幻彩咏香江」等，主要都是以雷射灯光来吸引旅客，可见社会对光的「崇拜」并不孤立，而是有广泛基础，需透过立法才可以规管滥用。

许多国家和城市对户外灯光都有管制，包括广告板照明灯光不可射向广告之外，在住宅区、商业区及乡郊地区有不同程度规管。香港的商业中心和旅游业，不能离开灯光；至于旅客和市民混杂密度高，灯光明亮往往可以增加城市安全度。所以，灯光在闹市的作用不能忽视，只是：必需的灯光不能省，无谓的灯光必须省。作为国际都会，香港要显示应有品质，让灯光为繁荣服务，减少光污染的侵扰；政府透过立法规管，在霓虹灯与星空中梳理出平衡，是要思考和尽快行动的方向。(A04)