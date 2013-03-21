港报社评：量宽箭在弦上,圆汇风险诡谲--信报3月21日

黑田东彦正式上任，执掌日本央行帅印，他能否扭转乾坤，一圆「安倍经济学」韬略之梦，如今言之尚早，但他扬弃前任的政策主张，誓言推高通胀的激进货币量宽政策，当前无疑已箭在弦上。

大多数经济学家相信，黑田将采取进一步宽松的措施，而在息率水平已低无可低的情形下，相信会提前实行「开放式」不设时限的资产购置计划、提高每月购置数额、延长资产购置计划中可买入国债的期限等手段，务求强化通胀上升预期。

可以预料，在激进政策措施下，加上美元强势回归，日圆汇价的确有持续下跌的动力和市场强烈预期。然而，靠市场预期来推高通胀，政策效果缺乏保证。不过，考虑到日本厂商过去于圆汇持续攀升的压力下，不断进行经营成本压缩，提高营运管理效率，以维持起码的利润。如今圆汇持续而显着贬值，大大有助日本厂商强化其出口竞争力。

据内阁府上周最新数据，2月经济观察家现况指数和前景指数双双上升，反映经济下滑有触底迹象，在这个基础上，经常账逆差经过持续3个月恶化后，也有机会逐步恢复，从而削弱圆汇走贬的动力。

进一步而言，即使黑田的激进货币宽松政策生效，最终把通胀逼高，然而，一旦物价上升成为普遍现象，市场利率水平便会自动上升，因为投资者必然要求更高的资金回报率，以弥补购买力下降的损失，这样一来，也意味增加日本政府发债的成本。

另一方面，基于圆汇贬值之势会受到经常账改善的制约，加上目前国际金融市场的风险偏好变幻不定，一旦日本贸易盈余再现，圆汇难免有回升压力，风险偏好改变，避险资金回流日本，不仅会反噬半年来的贬值效果，甚至再度冲击日本经济复苏步伐，可见圆汇走势变化所产生的政策效果。

昨天黑田上任，揭开日本央行货币宽松激进政策行动的序幕，而新兴经济体对日圆贬值态势也流露警戒之情。虽然政策成效未知，但黑田以偏颇货币宽松激化市场预期来推高通胀，无异是进行一场政策赌博。(A02)