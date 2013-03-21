港报财经评论：中国特色鬼城泡沫--信报3月21日

中国特色鬼城泡沫/习广思

西班牙推不倒欧债，意大利终归无事，一个塞浦路斯又会否令救了3年的欧债功亏一篑？答案是不会。塞浦路斯问题是一个讯号，提醒市场欧洲不是没有风险，政治暗涌正正就是风险所在。外围不明朗，固然影响港股的资金流及投资气氛，但真正带动港股的，还是中国内地经济。两会缺乏政策指引，中国内地工业、消费等经济数据有见顶迹象，市场进入观望状态，而且中国要整治环保与肃贪，这些都需要付出经济成本。中外股市回稳，港股出现一日较有力的反弹。恒指昨天开市后，跟随中国内地A股反弹，由中资金融股带动，收报22,256点，上升214点，大市成交额762亿港元。大市反弹由中资股主导，但观乎保险、内房及汽车股均在超卖后反弹，内银股弱势反弹，可见大市基础依然疲弱。

其次，强势电力股、燃气股回软，反映资金轮流炒作，大市仍以整固为主调。不过，恒指2月初自近24,000点水平调整至今，部分投资者开始增持，昨日最大成交异动股，是恒指ETF ，有近7亿港元成交，在开市后不久完成。港股好淡交战，外资看法亦有分歧。高盛建议减持港股，理由是美国放水效应见顶，楼市调控政策开始，随着美国开始收水，港股及地产股皆被看淡。高盛的意见是，美元及美息有机会回升，看淡香港地产股，地产股又占恒指大比重，因此亦看淡港股。另一边厢，大摩估恒指在2015年升至50,000点，理由是欧美发达国继续放水、中国经济又复苏、QDII北水南投到港股、恒指市盈率偏低；加上，恒指每隔6-8年会升至高点，以历史轨迹来看，恒指有机会升至50,000点，较2007年高位高出58%。50,000点？似乎是太过好笑，大行的预测，实在太不可信。

温总临别之作新国五条，被市场视为辣招，内房股价跌完又跌，昨日终见反弹。中国内地调控楼市多年，这次有没有效用？中国房地产虽有泡沫，全国各地鬼城处处，美好日子已过，泡沫后的灾难将至？内房有太多难以预测的事情，其产业链的利益，及至地方及政府的经济命脉，唇齿相依，以致内房价格调极不落，鬼城最终变成传说，泡沫迟迟未破。住建部说今年一定要楼价跌，温家宝说要让房价回归到合理水平。问题是，中国房价从来都没有合理水平。新国五条是胡温任内最后一次调控，政策当中以二手房交易差额征税20%最辣，中国内地房价去年急速回升，中国出招是正常不过的事，惟是次调控是姿态多于实际。(B02)

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欧罗重返1.3再展升浪/苏子

前晚塞浦路斯议会否决了征税方案后，令汇市少了一项不明朗因素。虽然她目前的情况仍然十分复杂，但由于只占欧洲经济总体的0.2%，故在否决了征税方案后，市场已不用担心银行挤提会蔓延至其他欧猪国家，令欧债危机重燃的机会下降。塞浦路斯退出欧罗区的可能性微乎其微，当危机事件去到尽头时，塞浦路斯仍会得到援助，因为欧洲央行、欧罗区国家及德国等不大可能会因为此欧洲小国而让欧罗重现解体危机，令过去为保卫欧罗所作的工夫前功尽废。塞浦路斯的相关影响可望一周内消散，预料市场的炒作重点将重返联储局何时会退市的问题上；如市场相信联储局于今年年底前无望退市，预料美元会趁机往下调整，欧罗兑美元在美元转弱下，将重返1.30心理关口以上波动。

前晚欧罗兑美元曾失守200天SMA的1.2873关键支持，在止蚀沽盘推波助澜下，曾低见1.2841水平，随后因为欧洲央行表示会继续向塞浦路斯银行作出紧急援助及提供流动性而一度急升至1.2924高位，如此大上大落的走势，甚有好淡通杀的味道；同时亦反映出汇价有甚高机会在200天SMA支持附近找到中短期重要底部，一个强而有力的反弹浪预料在汇价重返1.30心理关口以上收市后将正式展开。

如稍后欧罗汇价成功止跌回升，相信资金定会抛售日圆套取便宜资金，再追入欧罗，结果将令欧罗兑日圆出现凌厉的升势。短线而言，欧罗兑日圆的重要支持位及阻力位分别处于121.50及125.50，如汇价在上述区域争持完毕后可以成功向上作出重大突破，预料有力进一步突破上月6日的127.73高位，再创今年新高。(B09)