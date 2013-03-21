港报财经评论：中港如联体，A股勿忽视--经济日报3月21日

中港如联体，A股勿忽视/林瑞芬

上证报2,317，急升2.7%；国指升2.2%，报10,978；恒指升0.97%，报22,256，大市成交额762亿港元。虽如此，盈富基金 沽空额昨急增见16.33亿港元，是2月14日以来高位；沽空比率17.6%，略低于2月14日的19.6%，此恐怕是即市反弹浪中再造障碍之兆。技术上，2月以来一浪低于一浪势为大原则捕捉，短线恒指若未能企22,500，仍慎防看淡的投资者再作最后一击先暂告停手。A股突反弹，是早有预谋，不得而知。惟这头摩通话沽四大内银股，中国中国内地那头又以招银报告及股价反弹反击，加上近年眼光准确之外国知名技术大师狄马克唱好预测！去年底已为大家引述狄马克的预测，点解值得留意，一来为少数海外大师专注留意A股；二来，其在海外影响力不能忽视，提供过服务的最出名莫过于索罗斯。彭博社于20日凌晨刚报道，上证昨就有反应，顺其预测发展，不想多作联想都不得。A股已逐步实现全流通而对海外资金入市更趋开放，融资融券门槛都已开，海外大户图渐凝聚海外声音影响国内市场之目标可能有，到时机成熟，拿到国内市场主控权，还不得心应手。回看股史，大摩1993-1994年挟资来港炒作，港股曾屡闻摩笛吹，对A股外资是否重施故伎，非无可能！

说回狄马克于去年指上证已接近低点，至今年9月前，反弹浪反覆升48%，结果触底反弹，及至今年2月6月又估上证回调约8%，今周差不多接近时，他预言在3月20日或21日跌破2,232点低点后将会开始反弹，将是股市恢复新一轮上涨的底部与起点，希望如此！曾指2,200为上证之升幅一半回调幅度，捱过守稳当好，其实与狄马克预期不谋而合。

A股不再阴跌，无疑对港股投资信心立竿见影。恒指与上证相关性日益增强的同时；与美股道指或标普500指数的相关性逐年降。据彭博社提供之数据显示，2013年初至今，恒指与上证之相关系数达0.66，与道指或标普500指数则为负0.003及0.047。2012年计，恒指与上证之相关系数达0.57；与道指或标普500指数为0.198及0.219。2011年计，恒指与上证之相关系数达0.57；与道指或标普500指数均为0.155。2010年计，恒指与上证之相关系数达0.59；与道指或标普500指数为0.262及0.256。2009年计，恒指与上证之相关系数达0.509；与道指或标普500指数为0.277及0.27。(B05)

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中电信今年恢复增长/余少文

中国内地股市急升，带动国企指数重上10,900点，但国指反弹高位仍是阻力重重！而中国电信 去年业绩符合市场预期，虽然股息只有2.2厘并不吸引，惟预期今年盈利恢复增长，值得候低吸纳。A股昨急升，上证指数重上2,300点，带动国企指数冲击11,000点，全日升238点或2.2%，收10,978点，成交额增至147亿港元，80%主板H股随大市回升；红筹指数升87点或2%，收4,387点，成交额仅54亿港元，虽然国企沽空额回升至21亿港元，但占国指成交仅14%，沽压不明显，惟见A股相关ETF沽空额大，A50中国、南方A50、华夏沪深300等合计沽空额已逾14亿港元，占大市沽空额16%，或反映部分大户看淡A股，A股跌，H股必受牵连。

不过，始终认为大市只要经过健康调整，对预期PE只有单位数的国指而言，反是好事，因可给予股民低位入市机会，尤其盈利可预见增长的中资股，在每次调整市都值得留意，如中电信。中电信去年收入升16%至2,831亿元人民币，盈利跌近10%至149亿元人民币，每股盈利0.18元人民币，符市场预期，末期息8.5港仙，以昨收市价3.93港元计算，息率约2.2厘，吸引力逊中国移动 的4.2厘。中电信盈利跌，主要是成本中的销售、一般及管理费用急增143亿元人民币所拖累，因为集团引入iPhone后加大广告及宣传费用，同时增加手机补贴，手机补贴额218亿元人民币，增长39%，只要补贴少些，又或广告少些，已经可以填补盈利下跌的差额。成本上升也令中电信去年季度盈利整体表现都差过上年，第四季盈利更降至24亿元人民币，是近年盈利最少的一季。

随着移动互联网浪潮席卷全球，中国内地信息通讯业发展保持高速增长，相信4G有机会在今年底发牌，尤其中移动2月3G上客量创新高至951万户，1-2月合计上客量高达1,656万户，已是去年全年3G上客量的45%，远高于联通 和中电信。因应通讯业发展，包括数据中心、互联网电视内容等增值服务会是中电信未来增长亮点之一，只要控制手机补贴等成本开支，加上暂时毋须开展4G建设，预期中电信今年盈利可恢复增长。彭博综合券商绩前预测，中电信今、明年盈利回升至189亿和236亿元人民币，每股盈利约0.232和0.29元人民币，年增长逾20%。以目前市盈率17倍来看有吸引力，尤其今年预测PE低至不足14倍，有别于缺乏增长的中移动。(B06)