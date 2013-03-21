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亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 09:32 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元：窄幅区间内交投，静待汇丰中国PMI数据

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* 内移日(inside day)--收复周二失地，塞浦路斯局势引发的担忧情绪缓解

* 5日、10日、20日移动均线随同波林格区间下行

* 2012/13年升势的50%回档位1.2395为初步支撑位

* 即将公布的汇丰中国制造业PMI初值是今天的事件风险

* 若跌破1.2400，目标看向2013年低位1.2350

* 图表：(link.reuters.com/zav76t)(完)

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