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亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 09:35 BJT

《汇市简讯》技术面看美元/日圆可能涨至100日圆

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* 2007至2011年跌势的50%费波纳奇回档技术位落在99.7，非常接近100关口

* 最近趋势线支撑显现锤形，表明上行趋势仍强劲

* 后市看涨，逢低吸纳将支撑市场

* 只有收在趋势线下方才会改变看涨前景。

* 图表(link.reuters.com/bev76t)。(完)

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