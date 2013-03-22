《中国债券市场每日交易备忘》--3月22日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债招标： 中国农业发展银行至多250亿元人民币七年期固息债10:00-11:00招标，利率预测均值4.13% 兰州银行至多20亿元三/五年固息债簿记建档(债项评级AA-)，中信证券主承 中粮集团40亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工商银行和中信证券主承 昆明钢铁控股公司15亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，中国银行和浦发银行主承 青岛城投集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，浦发银行主承 福建漳州发展2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，招商银行主承 中国建筑第五工程局5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，建设银行主承 航天电子 6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，招商银行主承 神华集团100亿元10年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，农业银行和中信银行主承 申通地铁集团60亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，中国银行和浦发银行主承 中石油集团200亿元七年期中票簿记建档或招标(主体评级AAA)，国开行和农业银行主承 重庆旅游投资集团10亿元七年期中票簿记建档(主体评级AA)，国开行和中信银行主承 福州水务投资发展公司3亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA-)，光大银行主承 北方机车车辆工业集团20亿元七年期中票簿记建档(主体评级AAA)，民生银行和中信银行主承============== ============================================================== 二、新债上市： 甘肃国资投资集团8亿元七年期固息债1380090，票面利率5.40% 武汉城市建设开发公司12亿元七年期固息债1380104，票面利率5.60% 海南洋浦开发建设8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1380106，票面利率6.40% 益阳高新技术产业15亿元七年期固息债1380114，票面利率6.70% 自贡高新投资10亿元七年期固息债1380116，票面利率6.30% 烟台城建发展20亿元七年期固息债1380118，票面利率5.99% 巴彦淖尔市城市发展18亿元七年期固息债1380120，票面利率6.40% 中国北车 20亿元九个月期超短期融资券011328001，票面利率3.95% 国电电力 30亿元九个月期超短融011319002，票面利率3.90% 长江电力 20亿元一年期短融041354016，票面利率4.03% 国投新集 9亿元一年期短融041353018，票面利率4.36% 北京京煤集团5亿元一年期短融041363002，票面利率4.36% 绿地能源集团3亿元一年期短融041369008，票面利率4.95% 山东鲁泰煤业3亿元一年期短融041366005，票面利率4.95% 湖南黄金集团3亿元一年期短融041364007，票面利率4.55% 江苏广播电视集团10亿元一年期短融041355013，票面利率4.11% 江苏洋河集团20亿元一年期短融041354013，票面利率4.33% 广东红海湾发电公司5亿元一年期短融041354014，票面利率4.52% 广东粤电航运4亿元一年期短融041354015，票面利率4.52% 申能集团10亿元一年期短融041374001，票面利率4.11% 成渝高速 6亿元五年期中票1382109，票面利率5.23% 江苏广播电视集团10亿元三年期中票1382110，票面利率4.60% 国家电网100亿元五年期中票1382111，票面利率4.65% 安琪酵母 5亿元三年期中票1382112，票面利率5.18% ============================================================================ 三、缴款： 农发行250亿元10年期固息金融债130403，票面利率4.24% 宁波鄞州城投6亿元七年期固息债1380121，票面利率6.50% 荣成经开10亿元七年期固息债1380123，票面利率6.45% 乌兰察布集宁城投8亿元七年期固息债1380125，票面利率6.88% 合肥工业投资控股10亿元七年期固息债1380129，票面利率6.30% 北京粮食集团7亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1380130，票面利率5.05% 中国航天科技40亿元10年期固息债1380131，票面利率4.95% 中国航天科技10亿元15年期固息债1380132，票面利率5.05% 港中旅集团25亿元九个月期超短融 华能集团40亿元两个月期超短融簿 五矿集团20亿元六个月期超短融 中国邮电器材集团4亿元一年期短融 吉林森工集团7亿元一年期短融 山东岚桥工贸集团4亿元一年期短融 凌云股份 4.5亿元一年期短融 中国建筑第二工程局8亿元一年期短融 浙江恒逸集团10亿元一年期短融 深圳广前电力2亿元一年期短融 甘肃公路航空旅游投资集团20亿元一年期短融 绿地能源集团4亿元一年期短融 华润医药控股14亿元五年期中票 玖龙纸业(太仓)公司4亿元三年期中票 北京国资经营公司15亿元五年期中票 斗山工程机械(中国)6亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 卧龙电气 5亿元一年期短融041253015到期兑付，票面利率6.50% 萧山机场3亿元一年期短融041254012到期兑付，票面利率4.74% 广东广弘资产经营公司3亿元一年期短融041255010到期兑付，票面利率5.27% 南京高速齿轮制造公司8亿元一年期短融041259018到期兑付，票面利率6.60% 财政部300亿元10年期固息国债070003付息，票面利率3.40% 天富热电 2.8亿元10年期固息债078006付息，票面利率4.50% 财政部243.6亿元10年期固息国债080018付息，票面利率3.68% 国家开发银行200亿元三年期固息债110215付息，票面利率3.83% 中国供销集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180068付息，票面利率5.50% 国开行200亿元10年期固息债120213付息，票面利率4.21% 天津汉滨投资8亿元七年期固息债1280062付息，票面利率8.39% 佳木斯基础建设10亿元七年期固息债1280063付息，票面利率8.25% 怀化建投10亿元六年期固息债1280064付息，票面利率8.00% 抚顺城投15亿元10年期固息债1280065付息，票面利率8.53% 合肥高新建设投资集团12亿元七年期固息债1280066付息，票面利率7.98% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国新一届政府开始全面履责。国务院总理李克强日前主持召开新一届国务院第一次全体会议称，此次机 构改革力度不小，要抓紧落实改革方案，保证改革各项工作“无缝对接”，但转变职能的任务更加艰巨，这是 新一届政府开门要办的第一件事。。 --中国商业银行理财产品近年发展迅猛，但其风险忧虑一直未减。上海证券报周五引述中国银监会相关领导 称，商业银行要对理财业务要有清晰的战略定位，使其真正回归到“受人之托，代人理财”的资产管理本质， 而非沦为其他业务调节工具。 国家统计局3/28公布1-2月规模以上工业企业利润 (去年1-12月为5.3%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 李宏薇; 审校 曹巍浩)