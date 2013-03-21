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亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 09:35 BJT

台湾股市：开盘小涨，宏达电受首季营收料不及预期报导拖累而下跌

路透台北3月21日 - 台湾股市周四开盘小涨0.4%，尾随地区股市升势，但智能手机厂商宏达电 下跌1.4%，因有媒体报导，该公司第一季营收料不及市场预期，因其新款HTC One延后出货。

加权股价指数 开盘报7,828.95，上交易日为下跌0.5%。

金融保险类指数 上涨0.8%，电子类指数 涨0.4%。(完)
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