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亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 10:55 BJT

路透基点：力帆签订4,500万美元贷款，额度分配揭晓--RLPC

路透香港3月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，力帆实业(集团)及其子公司重庆力帆实业(集团)进出口有限公司周一签署了4,500万美元一年期本地分期偿还贷款案。

法国巴黎银行(中国)为牵头行、独家簿记行兼代理行。大新银行、第一银行和合作金库也担任牵头行，各承贷970万美元。

兆丰国际商业银行、台湾银行和中国信托商业银行担任高级经理行，分别承贷590万美元、500万美元和500万美元。

一如先前报导，这笔再融资案利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码280基点.银行承贷1,000万美元或以上者,可获先付费用60基点及牵头行头衔.承贷低于1,000万美元的银行,先付费用为45基点.

这笔贷款附带延期一年的选项,力帆实业(集团)将为其子公司提供担保.

力帆实业(集团)在上海证交所上市,主要生产汽车、发动机和摩托车.(完) (编译 梁睿雪; 审校 白云)
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