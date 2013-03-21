路透基点：力帆签订4,500万美元贷款，额度分配揭晓--RLPC

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港3月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，力帆实业(集团)及其子公司重庆力帆实业(集团)进出口有限公司周一签署了4,500万美元一年期本地分期偿还贷款案。
法国巴黎银行(中国)为牵头行、独家簿记行兼代理行。大新银行、第一银行和合作金库也担任牵头行，各承贷970万美元。
兆丰国际商业银行、台湾银行和中国信托商业银行担任高级经理行，分别承贷590万美元、500万美元和500万美元。
一如先前报导，这笔再融资案利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码280基点.银行承贷1,000万美元或以上者,可获先付费用60基点及牵头行头衔.承贷低于1,000万美元的银行,先付费用为45基点.
这笔贷款附带延期一年的选项,力帆实业(集团)将为其子公司提供担保.
力帆实业(集团)在上海证交所上市,主要生产汽车、发动机和摩托车.(完) (编译 梁睿雪; 审校 白云)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。