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亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 09:37 BJT

****《港报快速浏览》--3月21日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：中证监换帅，肖钢股改迎难进--经济日报                              
 港报社评：量宽箭在弦上,圆汇风险诡谲--信报                                   
 港报社评：最低工资须经得起逆境考验--星岛日报                                
 港报社评：政府宜立法规管光污染,显示国际都会应有品质--明报                   
 港报社评：避免欧债恶化,欧盟须检讨对策--文汇报                               
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：中国特色鬼城泡沫--信报                                        
 港报财经评论：中港如联体，A股勿忽视--经济日报                               
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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