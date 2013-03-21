《国际主要央行公开市场操作一览》--3月21日

路透北京3月21日 - 美联储(FED)2012年12月推出新一轮宽松政策(QE4)，替代将到期的"卖短买长"方案， FED承诺每月将购买450亿美元公债，并继续执行当年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS )的计划。欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行最新作出无限量购买 资产的承诺；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。 **美国** 以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作: 操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间 ----------------------------------------------------------------- 3/19 买入公债 31.42 05/15/2020 - 02/15/2023 3/18 买入公债 14.64 02/15/2036 - 02/15/2043 3/15 买入公债 51.99 12/31/2017 - 11/30/2018 3/14 买入公债 33.37 05/15/2020 - 02/15/2023 此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。具体包括 滚动操作和9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况。 其中，在2013年3月13日-2013年4月10日期间，FED计划在滚动操作中，购买约290亿美元的机构债和机构 抵押支持证券。 美国联邦储备理事会(美联储，FED)2012年12月宣布将维持利率于近零水平，直到美国失业率降至6.5%， 同时还推出新一轮购债计划来刺激经济。 欲浏览MBS操作详情,请点选(here) 《本周主要新闻》 --美国联邦储备理事会(美联储/FED)继续推进积极的经济刺激措施，尽管经济形势有改善，其指出失业率 仍较高、政府面临的负面财政因素和海外风险是作出该决定的理由。美联储的政策制定委员会对国内经济改善 的信号予以肯定。不过主席贝南克表示，就业市场并没有重大改变，并指出从紧的财政政策是美联储一直保持 如此积极的刺激措施的原因之一。 **欧洲** 欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下: 操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率 -------------------------------------------------------------- 3/20 七天期反向交易 3.00亿美元 0.66%(固定利率) 3/19 七天期反向交易 1,193.75 0.75%(固定利率) 3/19 七天期定期存款 -2,055.00 0.03% 《本周主要新闻》 --塞浦路斯议会投票后，欧洲央行(ECB)称准备在规定范围内提供流动性。此外，ECB管理委员会委员暨奥 地利央行总裁诺沃特尼表示，将塞浦路斯留在欧元区符合整个货币联盟的利益，不过他建议该国面对欧元区的 救助方案应该表现出纪律性。 --国际货币基金组织(IMF)、欧盟执委会和欧洲央行(ECB)的代表在访问希腊后表示，希腊改革当前进展良 好，但是还不完全达标。这些改革是希腊获得下一步救助款的条件。他们称将于4月初重返希腊进行评估。 --欧盟同意让欧洲央行(ECB)监管欧元区银行业者，朝建立银行业联盟迈出了第一步。欧洲央行还获准在 发现小银行存在问题时也可以进行干预，使其能够触发关闭问题银行的程序。尽管欧洲央行监管体系主要针对 欧元区17个成员国，但签署协议接受欧洲央行监管的非欧元区国家，也将得到与欧元区国家同样的代表权。 **日本** 以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况: 日本央行活期账户余额(10亿日圆) ------------------------------------------- 周三 43,820 上周三 44,110 ------------------------------------------- 当期变化 -290 金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构 在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。 日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等， 此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。 《本周主要新闻》 --日本国会议员为黑田东彦出任新央行总裁铺平道路。其抗击通缩的计划所依赖的信念是，向经济体大规 模注入日圆将说服公众当下就开始消费，因物价将上涨。批评者称，黑田东彦提倡的政策不过是空想。日本央 行已经多年向经济注入资金，但纠缠近20年的恼人通缩仍没有结束。日本国会周五批准黑田东彦出任央行总裁 。 --日本央行再次任命量化宽松政策设计者之一雨宫正佳主管起草货币政策的重要部门，暗示央行正加紧为 本周新领导人上任后大幅修改政策框架做准备。再次任命雨宫正佳，可能会增加央行改变政策方向的机率，进 一步接近上个10年推出的那种量化宽松政策。雨宫正佳因善于提出创造性构想而备受赞誉。 **台湾** 台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》 --台湾央行周三公布，当日共发行656.05亿台币存单，若相较存单到期金额857.05亿，存单发行余额减20 1亿。 --台湾央行周二公布，当日共发行633亿台币存单，若相较存单到期金额36亿，存单发行余额增597亿。 --台湾央行周一公布，当日共发行2,009.15亿台币存单，若相较存单到期金额2,605.1亿，存单发行余额 减595.95亿。 (完) (整理 康熙泽；审校 曹巍浩)