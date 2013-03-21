金属期市：期铜微升，因美联储重申宽松政策立场

期铜自周二触及的七个月低位7,486.25回升，但今年以来仍下跌了近4%。

上海期交所交投最活络的7月期铜 上涨1.1%至每吨元55,720人民币(9,000美元)。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三继续推进积极的经济刺激措施，尽管经济形势有改善，其指出失业率仍较高、政府面临的负面财政因素和海外风险是作出该决定的理由。

塞浦路斯将银行停业时间延长至下周，并考虑将养老基金国有化，以期避免金融崩溃。之前塞浦路斯否决了欧盟的救助条款，并向俄罗斯求援。

日本2月出口较上年同期下降，但日本制造商信心连续第四个月改善，表明日本经济从去年的温和衰退中缓慢复苏。

汇丰(HSBC)周四公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的3月初值数据升至51.7,连续第五个月处在荣枯线50上方.2月终值为50.4. (完)

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