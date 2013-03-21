全球金市：现货金持平，因美联储承诺坚持刺激举措

美国期金 小跌0.2%，至1,604.40美元。

美联储周三继续推进积极的经济刺激措施，尽管经济形势有改善，其指出失业率仍较高、政府面临的负面财政因素和海外风险是作出该决定的理由。

塞浦路斯周三将银行停业时间延长至下周，并考虑将养老基金国有化，以期避免金融崩溃。之前塞浦路斯否决了欧盟的救助条款，并向俄罗斯求援。

右翼瑞士人民党(SVP)已经集齐足够签名，将迫使瑞士政府就禁止该国央行卖出黄金储备的提议进行全民公投。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的黄金持仓量较前日持平，为1,222.162吨。

中国大型黄金生产商--紫金矿业集团股份有限公司 周四公告称，拟与加拿大Sprott公司 以及美洲现代资源投资管理集团签署合资协议，设立合资离岸矿业基金，紫金矿业将向该基金投入1亿美元。（完)

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