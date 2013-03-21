三星Galaxy S4或促使苹果反思iPhone发展战略

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山3月15日 (记者 Poornima Gupta) - 三星 推出功能强大的Galaxy S4，或迫使苹果 加快智能手机的设计步伐，并尝试推出低价设备，这二者都与苹果当前的做法相背离。

三星在纽约隆重推出Galaxy S4，这款手机的大多数技术指标均胜过iPhone。但它给苹果带来的挑战，不仅仅在于硬件参数的对比。

“认为苹果已远远落后可能有些言过其实，”Forrester分析师格尔文（Charles Golvin）说。但他认为，对于竞争设备推出速度的加快，苹果确实需要加以留意。

“如果苹果有需要作出回应的地方，那就是产品的发布节奏。每两年出一款全新设计以及每年提升一次速度，如今可能不足以令苹果继续走在智能手机创新的前沿阵地。”

三星在高端智能手机领域与苹果可一较高下的能力，可能促使后者最终进军曾经不愿涉足的低端市场。

很多分析人士如今认为，苹果必须对三星及其他正在吸引市场关注的竞争对手作出回应。华尔街许多人士眼下已在对下一代iPhone进行展望，但期待却不是很高。

一成不变

苹果iPhone的更新周期似乎一成不变，即新一代iPhone通常都在下半年发布。过去几年，苹果每隔两年才彻底重新设计一次iPhone的外观。

Topeka Capital Markets分析师怀特（Brian White）将三星Galaxy S4视为一款新鲜产品，但“并非游戏规则改变者”。他指出，如今智能手机技术发展太快，时机安排令苹果身处劣势。

怀特称，更重要的是，高端市场很快就会饱和，苹果需扩宽产品组合，推出更多类别的智能手机，同时还应涉足新的产品领域，譬如传闻不断的电视机或智能腕表等。

许多华尔街人士认为，推出低价iPhone是苹果向印度、中国等快速增长的市场渗透的最快捷方式，但风险是低价iPhone会蚕食高价iPhone的需求，从而压缩苹果无以匹敌的利润率。

三星发展势头迅猛，部分得益于以量取胜的策略，该公司针对不同地区和不同消费者的喜好，推出了近40款从高端到低端的手机款型。

巴克莱（Barclays）的分析师Ben Reitzes称，三星的发展势头对苹果构成重大威胁。他预计苹果今年夏季会面向全球市场推出低端iPhone。（完）