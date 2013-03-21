中国新债: 农发行下周二将招标发行至多250亿元固息金融债，期限两年

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海3月21日 - 中国农业发展银行周四公告称，将于下周二(26日)在银行间债市招标发行至多150亿元人民币固息金融债，期限两年；首场招标结束后，发行人有权追加发行总量不超过100亿元的当期债券。
追加发行将以数量招标的方式向首场中标的承销团成员追加。
刊登在中国债券信息网的公告称，该期债为农发行今年第五期金融债，具体条款如下：
第五期
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首场招标总量 至多150亿元
追加发行 不超过100亿元
期限/计息方式 两年/固息
招标时间 3月26日10:00-11:00
招标方式 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 3月29日
发行期 3月27日-3月29日
上市日 4月7日
基本承销额 无
付息频率 按年付息
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- (完) (发稿 丁淑琴； 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。