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亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 09:55 BJT

中国新债: 农发行下周二将招标发行至多250亿元固息金融债，期限两年

路透上海3月21日 - 中国农业发展银行周四公告称，将于下周二(26日)在银行间债市招标发行至多150亿元人民币固息金融债，期限两年；首场招标结束后，发行人有权追加发行总量不超过100亿元的当期债券。

追加发行将以数量招标的方式向首场中标的承销团成员追加。

刊登在中国债券信息网的公告称，该期债为农发行今年第五期金融债，具体条款如下：

第五期

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首场招标总量 至多150亿元

追加发行 不超过100亿元

期限/计息方式 两年/固息

招标时间 3月26日10:00-11:00

招标方式 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 3月29日

发行期 3月27日-3月29日

上市日 4月7日

基本承销额 无

付息频率 按年付息

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- (完) (发稿 丁淑琴； 审校 张喜良)
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