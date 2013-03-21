台湾汇市动态：台币早盘陷区间，在29.77-29.80窄幅交投

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北3月21日 - 在上日量增趋贬后，台币兑美元 周四早盘暂事休息，在当前29.77-29.80附近窄幅交投。上日美国联邦储备理事会(美联储/FED)谈话不出市场意料，欧元区情势暂无进一步消息，外资退场观望，台币早盘量能减弱，料今日持于29.75-29.80间交投。
台币早盘实际成交区间较上日变化不大，集中交投区间落在29.77-29.79，上日在29.768-787间；上日央行作价收于29.845。
交易员观察市场最新动态：
* 进出口商力道均衡，早盘盘面以实质抛补为主
* 早盘量能偏低，开盘45分钟成交0.65亿美元
* 台股微幅上扬，观察后续力道
* 国际汇市仍为交投指引，早盘韩元 亦陷当前区间
交易员预测今日集中交易区间：
29.750-29.800
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环球经济新闻请见 TOP/NEWSCN-MCE(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。