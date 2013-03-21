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亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 10:04 BJT

台湾汇市动态：台币早盘陷区间，在29.77-29.80窄幅交投

路透台北3月21日 - 在上日量增趋贬后，台币兑美元 周四早盘暂事休息，在当前29.77-29.80附近窄幅交投。上日美国联邦储备理事会(美联储/FED)谈话不出市场意料，欧元区情势暂无进一步消息，外资退场观望，台币早盘量能减弱，料今日持于29.75-29.80间交投。

台币早盘实际成交区间较上日变化不大，集中交投区间落在29.77-29.79，上日在29.768-787间；上日央行作价收于29.845。

交易员观察市场最新动态：

* 进出口商力道均衡，早盘盘面以实质抛补为主

* 早盘量能偏低，开盘45分钟成交0.65亿美元

* 台股微幅上扬，观察后续力道

* 国际汇市仍为交投指引，早盘韩元 亦陷当前区间

交易员预测今日集中交易区间：

29.750-29.800

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环球汇市新闻请见 TOP/NEWSCN-FRX

环球经济新闻请见 TOP/NEWSCN-MCE(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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