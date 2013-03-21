更新版 1-离岸人民币：台湾证期局检讨信评规范，可望惠及小型企业发宝岛债

* 小型企业发行宝岛债受惠

* 与香港竞争态势渐形成

* 券商申请权证业务手续更便捷

* 信评公司受潜在冲击 (新增金融机构回应)

路透台北3月21日 - 台湾金管会证期局周四称，将检讨宝岛债发行端及券商取得衍生性商品业务的信评规定，并倾向取消。金融业者初步认为乐观其成，而受惠最深的将是希望发行宝岛债的小型企业。而此举也将令台湾人民币债券市场规范渐与香港一致。

台湾自2月初开放人民币业务以来，以人民币计价发行的宝岛债即与香港点心债比拟。由于香港当前发行点心债在法规上不需要信评，也促使台湾业者要求主管机关针对宝岛债的发行规范再做检讨。

“取消发行信评部分就是发行资格门槛往下降，部分认为信评成本太高或信评程序繁琐的业者将较有意愿参与，将促使宝岛债市场参与者变多并提高流动性。”一银行业高层指出。

台湾证期局官员则指出，该构想来自G20(20国集团)降低法规对信评依赖的倡议，以符合国际趋势。但其形成的市场影响，主要是对目前没有信评、但希望发行宝岛债的小型企业有利，不再影响相关企业的发债意愿。

“监管机构事实上对它的监管对象更为了解，...但没有了信评之后，还是要针对投资人属性等来考量，用其他的方式来替代。”上述官员说。

台湾金管会主委陈裕璋今日在立法院备询时则指出，宝岛债的监理准则将会区分一般民众与专业金融机构，一般民众将有监理准则，专业金融机构则不同。但他未说明细节。

目前在香港发行点心债在法规上不需要取得信评，但香港属于专业法人市场，目前无信评等级的点心债约三至四成。不过台湾投资人属性不同，除专业投资机构外，也有很多一般投资人。

证期局称目前正与柜买中心交换意见，如果信评一旦取消，将以监管单位的配套措施取代。不过该局并未提出法规修正的时间表，仅称将逐步检讨。

台湾宝岛债市场目前已有中国信托顺利发行第一档人民币计价金融债，发行条件为三年期，定价利率2.9%，募得10亿人民币。此外，第二档的德意志银行 宝岛债，也即将在25日申报生效后，进入询价阶段，额度为10-20亿人民币。

**券商申请衍生性商品业务更便捷**

此外，针对商券申请衍生性商品业务不再需要信评一事，康和证券副总经理康景泰表示，法规一旦修正，在申请业务流程上手续将更为简化，券商乐观其成。但实务上券商基于与银行往来的融资需求，以及与国外企业往来时信任问题，将持续取得信评等级。

“好处是手续上不繁琐，但实务上还是非做不可(信评)。”他说。

中华信评协理陈恕则表示，宝岛债发行是否需要强制信评，完全尊重市场机制。目前中华信评没有来自宝岛债的信评收入，若真要说到影响，只能说未来潜在业务的来源受到影响。

他认为，依据观察，成熟国家在发展债市的历程中，主管机关一开始都会要求需具备信评，待20、30年市场成熟后，投资人具备了承受投资风险能力，才慢慢放宽规范。