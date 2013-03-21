台湾债市动态：10年券殖利率盘初震荡整理，发债计画公布前偏向观望

路透台北3月21日 - 台湾债市10年期公债殖利率 周四盘初在平盘上下震荡整理，买卖报价偏宽。虽有美联储维持刺激政策不变的消息带动，令市场资金可望继续维持宽松。不过财政部将在周五公布第二季发债计画，新筹码的即将释出，还是让交易商心存审慎。

以下为交易员观察市场的最新动态：

* 第二季发债计画公布在即，预料五年增额券即将登场，令现券102/2走势偏弱。交易商在公布前持观望态度，进场意愿偏低。

* 2月外销订单金额创两年新低，台湾经济复苏脚步缓慢，料令台债殖利率不致大幅上扬。 * 20年乙券102/乙1昨日见寿险业在得标利率1.847%承接，对长债殖利率或有稳定作用。

* 五年券殖利率在1.0%、10年券在1.3%关卡向下突破的力道偏弱。

以下为最新相关报导链接：

* 台湾2月外销订单金额290.4亿美元,创下2011年2月以来最低。经济部指出，除农历春节因素外，传统货品如化学品，塑胶与橡胶制品来自中国的订单较少也是主因。一方面是中东对大陆的出口量较多，另一方面，则是内部自制产品的兴起。

* 美国公债价格周三下滑，因投资人揣摩本周因塞浦路斯对银行存款征税提议引发的升势程度，美国联邦储备理事会(FED/美联储)维持政策不变。

以下为预测今日殖利率交易区间：

* 102/6为1.30%-1.33%