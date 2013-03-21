台湾债市动态：10年券殖利率盘初震荡整理，发债计画公布前偏向观望

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北3月21日 - 台湾债市10年期公债殖利率 周四盘初在平盘上下震荡整理，买卖报价偏宽。虽有美联储维持刺激政策不变的消息带动，令市场资金可望继续维持宽松。不过财政部将在周五公布第二季发债计画，新筹码的即将释出，还是让交易商心存审慎。
以下为交易员观察市场的最新动态：
* 第二季发债计画公布在即，预料五年增额券即将登场，令现券102/2走势偏弱。交易商在公布前持观望态度，进场意愿偏低。
* 2月外销订单金额创两年新低，台湾经济复苏脚步缓慢，料令台债殖利率不致大幅上扬。 * 20年乙券102/乙1昨日见寿险业在得标利率1.847%承接，对长债殖利率或有稳定作用。
* 五年券殖利率在1.0%、10年券在1.3%关卡向下突破的力道偏弱。
以下为最新相关报导链接：
* 台湾2月外销订单金额290.4亿美元,创下2011年2月以来最低。经济部指出，除农历春节因素外，传统货品如化学品，塑胶与橡胶制品来自中国的订单较少也是主因。一方面是中东对大陆的出口量较多，另一方面，则是内部自制产品的兴起。
* 美国公债价格周三下滑，因投资人揣摩本周因塞浦路斯对银行存款征税提议引发的升势程度，美国联邦储备理事会(FED/美联储)维持政策不变。
以下为预测今日殖利率交易区间：
* 102/6为1.30%-1.33%
本地时间09:59最新报价： * 102/6殖利率跌0.45基点，报1.3080%。五年券102/2殖利率弹2.7个基点，报1.0180%。（完） (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。