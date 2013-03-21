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货币新闻 | 2013年 3月 21日 星期四 10:32 BJT

东北亚情势：朝鲜军方威胁称已瞄准美国驻关岛和冲绳海军基地

朝鲜中央通讯社援引朝鲜司令部发言人讲话称：“美国不要忘记，B-52所在的关岛安德森空军基地，以及部署核潜艇的日本主岛和冲绳海军基地都在我们精确瞄准目标范围内。”

朝鲜稍早威胁称会对美国发起核攻击，这点目前远超其军事能力。不过美国太平洋基地处于朝鲜中程导弹射程范围内。

有关美国在美韩联合军演中启用B-52轰炸机飞越朝鲜半岛的报导，曾激起朝鲜愤怒回应。(完) (编译 程琳; 审校 徐文焰)
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