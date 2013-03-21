《热点聚焦》黑田东彦引领日本央行改弦更张，曾是多年央行政策异议者

知情消息人士透露，安倍之前在考虑央行总裁和两位副总裁人选的时候，国内外政治形势均对黑田东彦有利。

因为日本寻求损人利己的“货币战”政策，削弱日圆以提高出口竞争力，所以当时正面临来自中国和德国的政治压力。

安倍身边有许多人都认为黑田东彦是总裁一职的最佳人选，称其可以在国际上为日本的政策进行辩护。

黑田东彦在财务省负责国际事务数年，在为具有争议的政策辩护时具有丰富的经验。