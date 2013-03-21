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亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 10:17 BJT

《汇市简讯》美元/日圆和欧元/日圆上档空间受限，受日本出口数据影响

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* 美元/日圆和欧元/日圆上档空间受到日本出口销售数据偏低的限制

* 两个货币对仍分别低于海外市场高位96.14和124.50

* 美元/日圆仍倾向走高，在96.15上方设有停止单，96.75和97.00之上有更多

* 欧元/日圆走势可能依然沉重，除非出现新的空头回补

* 美元/日圆交易商仍寻机逢低买进，对欧元/日圆则逢高抛售(完)

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