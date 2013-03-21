台湾金融:金管会同意保险公司投资海外债券评级放宽--主委

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北3月21日 - 台湾金管会主委陈裕璋周四称，同意保险公司投资海外债券评级放宽。
陈裕璋今天在立法院回答立委质询时做出以上表示。
台湾寿险公会先前已向金管会提议寿险国外投资标的修法，望金管会同意放宽海外公司债评等降至BBB-，并专案核准保险业可国外投资不动产。
至于保险业资金投资海外不动产，陈裕璋则称，待有明确个案后，可针对相关物业管理和法规进行讨论。
当地时间10:43，台湾金融保险指数 上涨0.08%，表现不如台湾加权指数的0.39%涨幅。(完) (记者 詹静宜/高洁如 审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。