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货币新闻 | 2013年 3月 21日 星期四 10:54 BJT

台湾金融:金管会同意保险公司投资海外债券评级放宽--主委

路透台北3月21日 - 台湾金管会主委陈裕璋周四称，同意保险公司投资海外债券评级放宽。

陈裕璋今天在立法院回答立委质询时做出以上表示。

台湾寿险公会先前已向金管会提议寿险国外投资标的修法，望金管会同意放宽海外公司债评等降至BBB-，并专案核准保险业可国外投资不动产。

至于保险业资金投资海外不动产，陈裕璋则称，待有明确个案后，可针对相关物业管理和法规进行讨论。

当地时间10:43，台湾金融保险指数 上涨0.08%，表现不如台湾加权指数的0.39%涨幅。(完) (记者 詹静宜/高洁如 审校 曾祥进)
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