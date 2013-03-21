路透基点：宏华集团签定1.5亿美元首笔离岸贷款--RLPC

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港3月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称,在香港上市的宏华集团周三已签署1.5亿美元三年期贷款协议，为其首笔离岸贷款。
有八家银行以牵头行头衔加入，摩根士丹利为独家簿记行。工银亚洲、平安银行和中国银行澳门分行担任牵头行，分别承贷3,000万美元、2,800万美元和2,000万美元。
永隆银行(2,700万美元)、彰化银行(1,500万美元)、第一银行(1,100万美元)、合作金库(1,100万美元)和国泰世华银行(800万美元)担任参贷行。
一如先前报道，贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码385个基点。
受邀加入的银行可获得的最高费用为100个基点，以平均年限2.35年计算，这相当于约428个基点的综合收益。
资金用于资本支出和运营资本。
宏华集团是专业从事石油钻机、海洋工程及石油勘探开发装备的研究、设计、制造、总装成套的大型设备制造及钻井工程服务企业。
根据公司官网显示，宏华集团是中国最大的石油钻机成套出口企业。
上个月，集团旗下子公司宏华海洋油气装备(江苏)有限公司签署了9亿元人民币(1.45亿美元)六年期定期贷款，综合收益高于人行指标利率的100%。贷款将用于移动型起重机建设项目。(完) (编译 梁睿雪; 审校 白云)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。