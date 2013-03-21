路透基点：宏华集团签定1.5亿美元首笔离岸贷款--RLPC

路透香港3月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称,在香港上市的宏华集团周三已签署1.5亿美元三年期贷款协议，为其首笔离岸贷款。

有八家银行以牵头行头衔加入，摩根士丹利为独家簿记行。工银亚洲、平安银行和中国银行澳门分行担任牵头行，分别承贷3,000万美元、2,800万美元和2,000万美元。

永隆银行(2,700万美元)、彰化银行(1,500万美元)、第一银行(1,100万美元)、合作金库(1,100万美元)和国泰世华银行(800万美元)担任参贷行。

一如先前报道，贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码385个基点。

受邀加入的银行可获得的最高费用为100个基点，以平均年限2.35年计算，这相当于约428个基点的综合收益。

资金用于资本支出和运营资本。

宏华集团是专业从事石油钻机、海洋工程及石油勘探开发装备的研究、设计、制造、总装成套的大型设备制造及钻井工程服务企业。

根据公司官网显示，宏华集团是中国最大的石油钻机成套出口企业。