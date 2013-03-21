香港热股：广州富力地产今年提速销售获投行看好，股价最多升逾7%

路透香港3月21日 - 广州富力地产 表明今年将提速销售，摒弃过去数年的审慎策略，市场对此反应正面，多家投行上调公司目标价，富力地产周四早盘最高曾升7.4%至近三周高位。

富力地产订出2013年的协议销售金额为420亿元人民币（包括合营项目的销售），按年增加23%。因公司预计有充足货量，故对今年销售较乐观。

里昂、麦格理、瑞信等均分别上调富力地产的目标价8%、3.6%和5.4%，至15.7港元、19.24港元和13.7港元。其中里昂将评级调高至"买入"，瑞信则维持”中性”评级。

富力地产早盘最多曾升7.4%，至13.1港元的盘中高位。香港时间10:37涨幅放缓至5.08%，大盘恒生指数 升0.28%。

里昂表示，由于富力地产在北京、广州等一线城市的销售比例较大（占今年可售资源的43%），假如这些城市加大调控力度将对其销售不利。不过，由于该股2013年的预测市盈率只为5.7倍，收益率达7%，故即使计入相关折让后，其现价仍然便宜，故上调评级至买入。

不过，瑞信认为，富力地产今年的可售货源只增加17%，商业项目占今年可售货源的38%，故公司年底未能做到420亿元的销售目标的风险颇高。