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亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 11:11 BJT

日本债市：指标10年期公债收益率跌至近10年低位，寄望央行扩大购债

当日涨跌      上日
                                          最新报价    (基点)      收市价
                                                                     
 两年期公债                                  0.000%       +0.0      0.040%
 五年期公债                                  0.115%       +0.0      0.115%
 10年期公债                                  0.585%       -0.5      0.590%
 20年期公债                                  1.535%       -2.0      1.555%
 30年期公债                                  1.685%       -3.5      1.720%
 10年期公债期货     <0#JGB:>                 145.49      +0.09      145.40
                                                                          
 注1：公债期货涨跌为点数。                                      
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。                                      
 (完)
  
      
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     


 (编译 石冠兰/李婷仪 审校 张涛/侯向明)
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