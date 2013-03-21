路透专访：英国央行的政策任务将令市场宽慰--DMO执行长

路透伦敦3月20日 - 英国公债发行机构的主管表示，英国央行在周三公布的新职责中确认通胀目标，这将受到英债投资者的欢迎。

“2%的通胀目标已明确得到重申，我认为这确实给了市场一些信心，”英国债务管理局(DMO)执行长Robert Stheeman在接受路透采访时表示。

但他也承认对通胀保值债券的需求强劲。分析师称，这反映了投资者希望在英国未来几年可能出现高通胀的情况下保障回报。

Stheeman表示，英国央行的新政策任务不太可能令英债市场感到意外。

“我并不认为这会使英债投资者面临一种全新的情况，”他表示。

英国财政大臣欧思邦在其年度预算声明中表示，虽然央行应继续执行2%的年通胀目标，但较低和稳定的物价上涨不足以带来繁荣。

DMO周三将2013/14财年计划发行的通胀保值债券比例从前一年度的21.8%提高至23.7%，部分由于市场对此类债券的胃纳增加。

Stheeman表示，发行更多通胀保值债券“对政府而言意味着良好的资金价值”。

“我们一直听闻通胀保值债券的需求非常强劲，这尤其使得较长期券种较常规债券更加划算。”

与路透预估相反，DMO略微调降了2013/14年度中期债券的发行比例。该券种的流动性主要受到英国央行购债的影响。(完)