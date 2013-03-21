中国新债: 工商银行将于下周三簿记建档发行35.93亿元ABS

路透北京3月21日 - 全球以市值计最大银行--中国工商银行 近日公告称，已发起今年第一期信贷资产支持证券(ABS)，发行总额35.9235亿元人民币，共分为优先AAA档、优先AA档和高收益档，优先档簿记建档时间为下周三(27日)。

刊登在上海清算所网站的发行公告显示，本期资产支持证券由中海信托担任发行人和受托机构，中信证券 和中金公司为联席主承销商，缴款日为3月28日。 以下为该期ABS各档的发行细节:

金额(亿元) 付息方式 法定到期日 预期到期日 评级 ------------------------------------------------------------------ 优先AAA档 30.4 浮动利率 2018/07/26 2015/07/26 AAA

(一年定存基准) 优先AA档 1.7 浮动利率 2018/07/26 2016/01/26 AA（中诚信）

(一年定存基准) AA-(中债资信) 高收益档 3.8235 无票面利率 2018/07/26 2016/01/26 未评级 注:法定到期日并不是资产支持证券的实际到期日,资产支持证券的本金将可能于法定到期日前清偿完毕。

本期ABS中，优先级各档资产支持证券将采用簿记建档方式在银行间市场公开发行并上市交易，高收益档证券则定向发行,并在认购人之间通过协议进行转让。

中国国家开发银行 2012年9月在银行间债市簿记建档发行了101.66亿元信贷资产支持证券。 中国信贷资产证券化在沉寂近四年后重新启动。

中国的信贷资产证券化试点开始于2005年，截止到2008年底，共有11家发起人进行了16单信贷证券化业务试点，发行总规模为667.85亿元。无论在数量还是规模上，信贷证券化在债券市场中占比均较低。而自金融危机爆发以来，监管机构出于审慎原则和对资产证券化风险的担忧，延缓了市场发行速度，并于2008年年底暂停不良资产证券化试点，进入2009年来，资产证券化进程停滞。(完) 参看详情,请点选上海清算所网站(here) (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)