欧洲金融：银行奖金限制新规将不适用于明年初发放的奖金

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透布鲁塞尔3月20日 - 欧盟议员周三同意，欧洲银行家在被禁止为自己发放高于薪水的奖金前，将拥有最后一个奖金季。之后欧洲将开始推行开创全球先河的银行奖金限制规定。
新规定于2014年1月生效，但将只适用于2015年发放的奖金。规定中有一项特别条款承认奖金是针对上年工作所发，意即银行家明年2月和3月领取的奖金不受影响。
“议会经受住了来自英国政府的压力，没允许对奖金限额做任何变动。”力推严格奖金限制的德国议会成员Udo Bullmann称。
“奖金限制虽遭到来自各国资本家和金融业的激烈阻力，但它将使欧洲从2014年起变得更公平。”
欧盟奖金规定允许在股东同意的情况下，奖金可以是银行家薪资的两倍。新规是银行业资本机制的内容之一，比全球其他任何地区都要严格。
奖金限制已被放松，允许不超过四分之一的奖金可通过股票期权、债券或其他非现金方式形式发放。
新规在所有欧洲国家中对英国金融业威胁最大，可能导致一些最顶尖银行家流失到欧盟以外的金融中心。
新规对欧洲银行业也构成挫折，这些银行长期以来声称，奖金限制将使其竞争优势弱于美国对手。(完)
(编译 隋芬; 审校 高琦)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。