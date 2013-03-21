欧洲金融：银行奖金限制新规将不适用于明年初发放的奖金

路透布鲁塞尔3月20日 - 欧盟议员周三同意，欧洲银行家在被禁止为自己发放高于薪水的奖金前，将拥有最后一个奖金季。之后欧洲将开始推行开创全球先河的银行奖金限制规定。

新规定于2014年1月生效，但将只适用于2015年发放的奖金。规定中有一项特别条款承认奖金是针对上年工作所发，意即银行家明年2月和3月领取的奖金不受影响。

“议会经受住了来自英国政府的压力，没允许对奖金限额做任何变动。”力推严格奖金限制的德国议会成员Udo Bullmann称。

“奖金限制虽遭到来自各国资本家和金融业的激烈阻力，但它将使欧洲从2014年起变得更公平。”

欧盟奖金规定允许在股东同意的情况下，奖金可以是银行家薪资的两倍。新规是银行业资本机制的内容之一，比全球其他任何地区都要严格。

奖金限制已被放松，允许不超过四分之一的奖金可通过股票期权、债券或其他非现金方式形式发放。

新规在所有欧洲国家中对英国金融业威胁最大，可能导致一些最顶尖银行家流失到欧盟以外的金融中心。

新规对欧洲银行业也构成挫折，这些银行长期以来声称，奖金限制将使其竞争优势弱于美国对手。(完)