棉花产业：中国棉花收储不会对全球市场造成压力--行业官员

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡3月21日 - 一位行业官员周四对路透表示，中国巨大的棉花储备将不会对全球市场造成压力，因国内招标拍卖价格较高。
根据美国农业部数据，在当前作物年度7月结束时，中国收储料将吃进全球超过半数的过剩棉花供应。
但中储棉花信息中心国际合作部经理郗今表示，中国国储棉将不会施压全球市场，因为招标拍卖价格远高于国际棉价。
交易商表示，中国国内棉价比国际市场要高出50%左右。郗今称国内棉花招标价格为每吨1.9万元人民币(3,100美元)。
他在新加坡召开的一次行业会议间隙称，中国不会一直买棉花，库存已相当高。
在谈到关于国储棉规模的猜测时，他说不能证实1,000万吨的说法，但去年购买了300多万吨，今年购买了600多万吨。
他还表示，当前2012/13年度中国棉花进口估计在300万吨以上。(完)
(编译 王兴亚; 审校 徐文焰)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。