中国新债: 国开行下周二将第五次增发1-5期固息债，总额至多300亿元

路透上海3月21日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(26日)第五次增发今年第1-5期固息金融债(市场俗称“福娃债”)，期限包括一、三、五、七和10年五种，总规模至多300亿元人民币。

刊登在中国债券信息网的公告称，各期限计划增发规模均为不超过60亿元；一年期和10年期品种仍采用单一价格(荷兰式)招标方式，三、五和七年期继续采用多重价格(美国式)招标方式。

本次增发债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五及七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

国开行于1月8日首次发行的今年第1-5期固息债，期限包括1/3/5/7/10年，各品种发行金额同为60亿元。以下为1-5期固息债首发利率及各次增发收益率情况：

一年 三年 五年 七年 10年

票面利率 3.32% 3.8934% 4.1617% 4.3251% 4.43%

首次增发加权中标收益率 3.1952% 3.8050% 4.1053% 4.2867% 4.3879%

二次增发加权中标收益率 3.1513% 3.7207% 4.0489% 4.2582% 4.3662%

三次增发加权中标收益率 3.2467% 3.7796% 4.0096% 4.2121% 4.3237%

四次增发加权中标收益率 3.2802% 3.7771% 3.9880% 4.2035% 4.3146%

上述增发债具体条款如下:

第1-5期第五次增发

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发行总量 至多300亿元/各期至多60亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

票面利率 3.32%、3.8934%、4.1617%、4.3251%、4.43%

招标时间 3月26日

1/3/5年：9:30-10:30

7/10年：9:30-11:10

招标方式 1/10年：单一价格(荷兰式)招标方式

3/5/7年：多重价格(美国式)招标方式

缴款日 3月28日

起息日 1月10日

分销期 3月27日-3月28日

上市日 1年：4月1日

3/5/7/10年：4月3日

基本承销额 无

发行人增发权利 保留

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国开行并称，如遇市场情况发生重大变化，保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利。上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易。

2012年起，国开行开始尝试这种五债同发，被市场戏称为“福娃债”的固息金融债。单个品种增发上限一般在50亿-70亿元间。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网(here) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)