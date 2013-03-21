更新版 1-台湾金融：金管会同意放宽保险公司投资海外债券评级

(新增寿险公会评论)

记者 詹静宜

路透台北3月21日 - 台湾金管会周四释出同意放宽保险业投资海外债券评等的利多。对此寿险公会认为，金管会应是将此列为上半年达成目标，快的话应该1-2个月就可以执行，将可增加寿险业至少上千亿台币的资产配置部位。

金管会主委陈裕璋今日在立法院回答立委质询时表示，同意保险公司投资海外债券评级放宽。

寿险公会理事长许舒博指出，2月底已向金管会提出寿险国外投资标的修法草案，望金管会将海外公司债评等降至BBB-，但会采分级管理方式，并建议专案核准保险业投资国外不动产。

“可以挑的券增加，收益率也可望提高！”许舒博说。

至于保险业资金投资海外不动产，陈裕璋则称，待有明确个案后，可针对相关物业管理和法规进行讨论。

许舒博也称，已跟金管会达成共识，寿险业投资海外不动产将采取个案核准方式，视个案情况而定。