更新版 1-台湾金融：金管会同意放宽保险公司投资海外债券评级

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(新增寿险公会评论)
记者 詹静宜
路透台北3月21日 - 台湾金管会周四释出同意放宽保险业投资海外债券评等的利多。对此寿险公会认为，金管会应是将此列为上半年达成目标，快的话应该1-2个月就可以执行，将可增加寿险业至少上千亿台币的资产配置部位。
金管会主委陈裕璋今日在立法院回答立委质询时表示，同意保险公司投资海外债券评级放宽。
寿险公会理事长许舒博指出，2月底已向金管会提出寿险国外投资标的修法草案，望金管会将海外公司债评等降至BBB-，但会采分级管理方式，并建议专案核准保险业投资国外不动产。
“可以挑的券增加，收益率也可望提高！”许舒博说。
至于保险业资金投资海外不动产，陈裕璋则称，待有明确个案后，可针对相关物业管理和法规进行讨论。
许舒博也称，已跟金管会达成共识，寿险业投资海外不动产将采取个案核准方式，视个案情况而定。
当地时间12:37，台湾金融保险指数 上涨0.23%，表现不如台湾加权指数 的0.48%涨幅。(完) (审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。