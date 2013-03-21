更新版 1-中国金融：1月央行新增外汇占款创22个月新高，占全口径规模约五成

* 1月央行口径新增外汇占款创22个月新高，占全口径增量约半

* 央行操作更多考虑国内资金面以及汇率维稳

* 短期资本流入料延续,中长期有流出风险 (新增更多评论和背景)

路透北京3月21日 - 中国1月央行口径新增外汇占款创22个月新高,与当月全口径增量创历史新高之势相应,但仅占后者规模的五成。市场人士指出，在巨额外汇占款规模下，央行适当把握购汇力度，应是出于防止过宽流动性及维稳汇率的考虑。

中国人民银行最新发布的统计数据显示，截至1月末，央行口径外汇占款达240,184.99亿元人民币，据此测算1月新增3,515.06亿元，创下22个月来的新高。

数据显示，中国1月全口径外汇占款规模创历史新高，央行口径下的当月新增外汇占款仅占其中五成。

“我们认为央行此举或有两个考虑：一方面是维稳资金面，减少公开市场对冲量，...另一个靶心则是汇率的维稳，”联讯证券宏观分析师杨为(学+反文旁)称。

在他看来，目前央行对流动性偏大的可能性更加担心，若如此大规模的外汇占款完全结汇的话，势必使货币供给压力更大。

不过他亦提到,不排除金融机构持有美元意愿上升的可能性,用配置美元来获得汇兑升值的收益.

招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮亦称，1月央行口径外汇占款虽然创阶段性新高，其对资本流入中国短期持比较乐观的态度，但中长期看，人民币面临的贬值压力也会加大，资本流出风险将加大。

今年宏观经济形势好于去年，吸引国际资本回流中国。不过分析人士普遍相信，推动1月外汇占款创新高的主要是短期因素，外汇占款大幅增长难以持续。

中国央行行长周小川此前在“两会”（全国人大和政协会议）间隙对1月创纪录新高的外汇占款发表评论称，关于外汇占款问题，首先要看到，它不是一个平稳的数字，因为它涉及到国际市场和资本流动，特别是在西方经济情况不确定性很大的背景下，美国有债务问题，欧洲有主权债务问题，国际市场情绪波动比较大，资本流动也有波动。

央行此前称，1月外汇占款激增6,836.59亿元人民币，远超去年全年仅不到5,000亿元的外汇占款增量，更创下历史新高。历史数据并显示，上一个月度央行口径外汇占款增量的高点为2011年3月，而央行口径外汇占款的最高点为2008年1月的5,574.41亿元，次高点为2010年10月。

央行口径新增外汇占款即等同于央行通过外汇公开市场投放的基础货币量.

春节长假后,中国央行公开市场即以暂停逆回购,并在近八个月后重启正回购的"新面貌"登场.业内人士此前已表示，除了预期中的商业银行节日备付资金回流外,1月明显攀高的外汇占款,亦或是促动央行此举的背后推手. (完)