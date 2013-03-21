更新版-韩国称针对该国多家机构的黑客攻击源自中国IP地址

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔3月21日 - 韩国官员周四称，韩国广播公司和银行服务器遭遇的黑客攻击，源自在中国的IP地址，这令人质疑可能是朝鲜方面实施了此次攻击。
韩国联合通讯社引述总统府不具名官员的话称，发现IP地址来自中国，表明此次攻击可能是朝鲜黑客实施的。
以前韩国一家报纸遭到黑客攻击，韩国政府最终追溯到朝鲜黑客，当时也是使用的中国IP地址。
韩国通讯委员会发言人称：“我们发现，有个中国的IP地址曾与受（黑客攻击）影响的机构连接。”
此次攻击造成韩国三家电视台和两家银行网络服务器瘫痪。
韩国通讯委员会网络政策负责人Park Jae-moon说：“基于IP地址在中国的事实，可以得出许多的推断。我们不排除任何可能性，正试图确定黑客身份。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。