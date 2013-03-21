更新版-韩国称针对该国多家机构的黑客攻击源自中国IP地址

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔3月21日 - 韩国官员周四称，韩国广播公司和银行服务器遭遇的黑客攻击，源自在中国的IP地址，这令人质疑可能是朝鲜方面实施了此次攻击。

韩国联合通讯社引述总统府不具名官员的话称，发现IP地址来自中国，表明此次攻击可能是朝鲜黑客实施的。

以前韩国一家报纸遭到黑客攻击，韩国政府最终追溯到朝鲜黑客，当时也是使用的中国IP地址。

韩国通讯委员会发言人称：“我们发现，有个中国的IP地址曾与受（黑客攻击）影响的机构连接。”

此次攻击造成韩国三家电视台和两家银行网络服务器瘫痪。

韩国通讯委员会网络政策负责人Park Jae-moon说：“基于IP地址在中国的事实，可以得出许多的推断。我们不排除任何可能性，正试图确定黑客身份。”（完）