马来西亚经济：央行预期今年稳定成长，但恐受全球风险所抑制

路透吉隆坡3月20日 - 马来西亚央行表示，马来西亚今年经济料将成长5-6%，因国内需求强劲刺激经济成长，不过欧元区有可能再度不稳，以及全球经济复苏脆弱，都可能抑制成长。

马来西亚央行在周三公布的经济展望中表示，去年民间支出推动成长，在2013年将扮演更重要的推手。

在央行年度经济评估的记者会上，央行总裁洁蒂(Zeti Akhtar Aziz)回覆未来选举可能影响的问题时表示，”选举是在经济表现很好的时候举行。跟欧洲不一样，我们没有失业、金融体系及信贷资金未恢复流动相关的问题。”

尽管马来西亚对经济展望大都乐观，但其警告由于马来西亚主要出口国像是美国、中国和欧盟，都有经济成长放缓的风险，因此其外部环境仍然面临挑战。

”在这种备受挑战的全球经济环境下，政府和银行的政策重点将放在支撑马来西亚经济成长在可持续的水平上，”央行表示。

2013年马来西亚出口料增加1.8%，这与韩国和印尼等亚洲出口国今年的复苏情况相一致。2012年时为成长0.1%。

央行表示，其预期马来西亚的经济将持续转向强劲国内消费和民间投资发展。

马来西亚央行自2011年5月以来便一直维持指标利率在3.00%不变。其表示，今年的货币政策将侧重在处理通胀和经济成长风险，当前的利率仍适当且宽松。