《欧洲金融分析》欧洲央行已准备好放弃塞浦路斯，保护其他国家

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
德意志银行分析师Gilles Moec称，欧洲央行承诺提供流动性，加之亚斯穆森强调塞浦路斯银行业情况特殊，表明央行准备支撑欧元区其他国家体质健康的银行。
“言外之意就是‘我们重申不能为一家没有偿付能力的银行垫钱’。也可解读为：‘只要一家银行具有偿付能力，我们就将继续向它提供流动性’，”Moec表示。
到目前为止，并无迹象显示欧元区其他地方的银行客户感到担忧。如果发生这种情况，无疑是最糟糕的情形之一，可能导致公债收益率(殖利率)飙涨。
为防止银行挤兑，欧元区各国央行必须确保自动取款机钞票充足，不过欧洲央行和欧元区决策者希望塞浦路斯仍能同意救助协议，而不会让这种情况发生。
至于公债收益率飙升的问题，欧洲央行可利用新购债计划，即直接货币交易(OMT)，无限量购买一国债券以拉低其借贷成本。
此举关键在于，一国必须先同意实施救助计划所要求的改革和撙节措施。塞浦路斯形势凸显出就此类计划达成协议的困难性。
Moec表示，“即便OMT的原则还在并且有效，但塞浦路斯的情况或许提醒着人们，进行OMT操作的门槛实际上比他们可能认为的还要高。”
**立场强硬**
欧洲央行通过强调随时准备“在现有规定之下”提供流动性，体现出其立场坚定。
该央行不准备为塞浦路斯而打破规定。
周三欧洲央行管理委员会召开月中会议时，亚斯穆森敦促塞浦路斯接受救助协议：
“我们只对有偿付能力的银行提供紧急流动性...若无法迅速达成可很快重组银行业资本的救援协议，塞浦路斯银行业者的偿付能力就无法维持。”
由于塞浦路斯主权债的信用评级偏低，没资格作为欧洲央行再融资操作的担保品，因此该国央行正在向银行业提供紧急流动性援助(ELA)。
获得这些紧急贷款更容易，但要提供ELA必须经过欧洲央行管理委员会批准。管理委员会每两周评估一次银行资格，需要三分之二委员同意才可停止提供这些贷款。
“如果真有必要，欧元区可能会选择让小国塞浦路斯退出，并专注于控制破坏程度，而不是一味放松条件，以至于比塞浦路斯更大的国家受到鼓舞，也拒绝接受目前这些救助要求，”贝伦贝格银行的Holger Schmieding表示。(完) (编译 李春喜/王翔琼; 审校 隋芬/程琳)
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