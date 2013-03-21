《全球市场》亚洲股市小升，受美联储宽松立场及中国数据改善所支撑

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
这样的观点将10年期日本公债收益率打压至2003年月以来的最低0.58%。
周三美国股市上涨，欧洲股市中止三日连跌，因投资者押注决策者找到塞浦路斯救助案的解决之道。
在拒绝欧盟的救助条款后，塞浦路斯定于周四稍晚重启危机谈判。
巴克莱资本在谈及塞浦路斯救助前景时称，“市场人士预期危机的解决方案不会引发欧洲和全球金融市场的不稳定，这种看法很可能是对的。”
“但如此妥协难以简单达成，在达成前投资者最好关注地中海东部地区的局势。”
巴克莱指出，仍有这样的可能，即欧元区或选择无限期金融救助塞浦路斯，但是不采取措施确保融资的长期可持续性，或者迫使这一岛国脱离欧元区。
美国原油期货 跌0.2%至每桶93.35美元，布兰特原油期货 持稳报108.71美元上下。(完)
(编译 戴素萍/洪曦/许娜/田建华; 审校 张涛/艾茂林)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。