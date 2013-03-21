《全球市场》亚洲股市小升，受美联储宽松立场及中国数据改善所支撑

这样的观点将10年期日本公债收益率打压至2003年月以来的最低0.58%。

周三美国股市上涨，欧洲股市中止三日连跌，因投资者押注决策者找到塞浦路斯救助案的解决之道。

在拒绝欧盟的救助条款后，塞浦路斯定于周四稍晚重启危机谈判。

巴克莱资本在谈及塞浦路斯救助前景时称，“市场人士预期危机的解决方案不会引发欧洲和全球金融市场的不稳定，这种看法很可能是对的。”

“但如此妥协难以简单达成，在达成前投资者最好关注地中海东部地区的局势。”

巴克莱指出，仍有这样的可能，即欧元区或选择无限期金融救助塞浦路斯，但是不采取措施确保融资的长期可持续性，或者迫使这一岛国脱离欧元区。

美国原油期货 跌0.2%至每桶93.35美元，布兰特原油期货 持稳报108.71美元上下。(完)