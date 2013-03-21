澳洲政经：执政党工党将在周四投票选举领导人--总理吉拉德

路透堪培拉3月21日 - 澳洲总理吉拉德(Julia Gillard)周四对国会表示，执政党工党将在周四晚些时候举行特别会议，以投票选举领导人。

她称，此次会议将对总理和副总理人选进行投票表决。

这次投票旨在抚平国会议员的不稳定情绪，这些议员希望前总理陆克文重新担任领导人，以阻止该党支持率继续大幅下滑。民调显示，保守派反对党的支持率一直领先于中间偏左的工党政府。之前澳洲已宣布将于9月14日举行大选。(完)