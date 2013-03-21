澳洲政经：执政党工党将在周四投票选举领导人--总理吉拉德

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透堪培拉3月21日 - 澳洲总理吉拉德(Julia Gillard)周四对国会表示，执政党工党将在周四晚些时候举行特别会议，以投票选举领导人。
她称，此次会议将对总理和副总理人选进行投票表决。
这次投票旨在抚平国会议员的不稳定情绪，这些议员希望前总理陆克文重新担任领导人，以阻止该党支持率继续大幅下滑。民调显示，保守派反对党的支持率一直领先于中间偏左的工党政府。之前澳洲已宣布将于9月14日举行大选。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 许娜/徐文焰)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。