表格：外资及陆资在台股卖超45.56亿台币，连八天卖超逾430亿

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北3月21日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资今日在台股持续卖超45.56亿台币；累计连续八天卖超达430.57亿；上日为卖超136.73亿，为今年以来最大单日卖超。
三大法人今日合计卖超49.74亿台币，上交易日修正后为卖超135.65亿。
以下为本月以来三大法人每日的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
3/21 -45.56 -2.50 -1.69 -49.74
3/20 -136.73 +1.63 -0.56r -135.65r
3/19 -67.87r +2.08r -8.09r -73.88r
3/18 -81.14r -16.51r -9.71r -107.36r
3/15 -45.05r -10.10 -3.93r -59.08r
3/14 -45.98r -10.41 -7.36r -63.75r
3/13 -4.38r -13.60 -14.28r -32.26r
3/12 -3.86 -5.49 -2.42r -11.77r
3/11 +4.96r +5.74 -0.50r +10.19r
3/8 +41.03r +3.39 -1.93r +42.49r
3/7 +10.41r +11.68 -7.00r +15.08r
3/6 +21.85 -1.98 -13.67r +6.19r
3/5 +33.02r +3.54 -2.75r +33.82r
3/4 -69.36r -2.32 -10.50r -82.18r
3/1 +55.19 +3.77 -1.77r +57.19r 本月累计 -333.47 -31.08 -86.16 -450.71
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r
1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70
参看相关细节,请点选
参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。