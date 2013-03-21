台湾金融：多项金融降税案有望在6月底前完成立法

路透台北3月21日 - 台湾财政部和金管会主管周四表示，行政院日前推出多项振兴股市方案，包括若为避险目的交易权证可降税、期交税减免等，本会期皆有望获得通过。

立法院本会期料在6月底左右结束。行政院有意藉着振兴股市方案提振资本市场规模，进一步扩展金融业产值，同时也希冀近期开放的离岸人民币业务能够蓬勃发展，挹注金融产业活力。

立法院本期召集委员费鸿泰周四质询时征求财政部与金管会意见时表示，目标为4月底之前将权证避险降税一案，在立法院通过。

至于OSU(国际证券业务分公司)一案也有望在下周排入财委会的议程。

行政院1月底时修正"国际金融业务条例"，若获立法院审议通过,证券商可申请成立OSU,并可对境内外个人、法人、政府机关及金融机构销售由母公司发行的外币公司债;办理外币有价证券及金融商品买卖的居间及代理业务;办理OSU与其他机构因证券业务的借贷款项;办理境外有价证券承销等等.

第三期交税降税一案，财政部长张盛和则表示，〞昨天已经把公文批出去报行政院了，看能不能赶在4月1日以前实施 。〞

金管会认为目前期交税率10万分之四税负偏高，不利吸引外资，因而提案希望期交税率能降至10万分之二。财政部评估，若期交税一举降为10万分之一，税损约30多亿台币。目前期交税收一年约58亿台币，税损比重过大，因此目前先折衷降为10万分之二，二年后再行评估降税效益。

最后，目前各方相当重视的人民币债券市场仍有税制方面问题，不利推展。张盛和部长也表态，将同意银行国际金融业务分行(OBU)因承销、买卖本国公司发行海外公司债所取得的利息所得，免征营所税。

金管会主委陈裕璋也表示，这个案子牵涉条例解释，费时较长，恐怕未能在一个月内完成，但至少相关的法令解释可望在一个月内送交财政部。(完)