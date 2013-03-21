台湾汇市：台币收跌再创波段低位，市场趋弱共识渐强或成短空

* 台币短空共识渐形成 * 外资持续汇出，美元短多部位仍多 * 明日料于29.780-29.850波动 路透台北3月21日 - 台币兑美元 周四收盘微跌0.8分，再创六个半月低位。在 美国联邦公开市场委员会(FOMC)不确定因素底定后，台币今日与韩元 微微脱勾， 全日交投趋弱，似有补跌落后韩元气氛。市场人士认为台币短空气氛渐浓，但在当前价位仍 谨慎以对。 汇银人士指出，近来台币交投区间逐渐偏弱游移，今日午盘过后欧元区数据不佳，再令 欧元承压，国际汇市气氛仍站在美元多方，美元指数 再走强，交易员料隔夜美元若能 维持盘末强势，明日台币29.800关卡将有效贬破，往29.850迈进。 〞市场自然的力量已经测到29.8了，接下来就看外资是不是持续汇出。〞一外资银行交 易员说。 今日收盘29.853续创六个半月低位，收盘前低为去年9月6日报29.902。不计央行开盘及 尾盘作价，今日台币集中交投区落在29.770-29.810，上日则在29.760-29.790。 今年以来，台币累计走跌约2.4%，落后韩元走低4.04%，更远逊于日圆挫跌10.27%。 交易员并指出，此前台湾央行从29.700-29.800均在场中有部位调节，站在美元卖方， 令台币汇价在贬值过程中趋于稳定，但近来央行在场中仅有零星调节动作，且尾盘作价仍往 趋贬方向引导，令市场对台币似有短空共识，然在29.800关键水位，交易员依旧谨慎以对， 除非有国际汇市波动的配合，否则不会冒然往30元整数关卡扣关。 此外，交易员对台股也不乐观，认为近来台股数度在8,000点关卡前回挫，短期似难以 持坚上攻。弱势的台股令外资汇出难止于当前，亦不利台币回升修正。 但市场认为，台币要能有一波贬值的像样行情，仍待成交量持续放大，主要经纪商台北 外汇的单日交易量需达到10亿美元以上，才能令市场人气归队。 台湾股市 今日微幅收高0.18%报7,811.84点，但外资及陆资仍在台股持续卖超45 .56亿台币；累计连续八天卖超已达430.57亿。 现汇市场看空台币走在前端，但在海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，近 来因寿险及避险基金卖出美元而僵滞，一个月期美元/台币 在测试29.800未能 攻破后而出现技术性的修正回升，当前报价约在29.78附近。 在上日会议中，美联储对经济形势改善予以肯定，但坚持刺激计划。 新兴汇市中，泰铢周四下滑，因干预忧虑促使投资者锁定获利。受资金持续流入推动， 泰铢上日涨至1997年金融危机前以来的最强水准。 本周重要数据及事件包括今晚美国3月制造业PMI及周五澳洲央行官员谈话。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.853 29.845 29.770-29.853 29.845 8.57 9.11 元太外汇经纪公司 29.804 29.792 29.780-29.815 29.784 3.34 3.72 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.035/-0.025 -0.035/-0.025 美元/台币六个月期 -0.195/-0.178 -0.195/-0.175 (完)