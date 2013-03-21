《热点透视》欧洲对塞浦路斯有可以强硬起来的筹码

(本文作者为热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briancon 编译 张明钧

路透伦敦3月20日 - 对塞浦路斯严厉，就是严肃面对其问题的起因。德国主导的解决塞浦路斯金融问题计画在周二遭遇挫折，因塞国国会否决对银行存款征税的争议性提案。原本的构想不但是要塞浦路斯自行筹资，也要向被视为是问题起因的俄罗斯存款户索费；多年来俄罗斯存款户在将当地银行业规模推升至该国国内生产总值(GDP)八倍的方面，难辞其咎。欧元区出手打击被认定是俄罗斯洗钱机器的塞浦路斯银行业，不但是为了达成理想中的财务结果，更是整个计画不可或缺的一部分。

如今焦点已经转向莫斯科。塞浦路斯财政部长周三访问莫司科，而周四欧盟和俄罗斯将举行峰会。欧元区领导人担心俄罗斯总统普京可能对于塞浦路斯的未来拥有话语权。外界纷纷揣测Gazprom 可能利用这个机会来开发塞浦路斯的离岸油气田，以换取对该国两家最大的银行进行纾困。这可能是存款税替代方案的基础。

塞浦路斯可能认为进一步拉拢俄罗斯至协商核心符合其自身利益。这样的算计可谓目光如豆。塞浦路斯根本没有能力玩两面手法。希腊危机发生后，所有欧元区领导人都已经知道德国和法国已准备好在必要时让规模较小的欧盟成员退出欧元。

因此塞浦路斯并不是只有掌握在俄罗斯手中，柏林肯定也有话语权，欧洲央行所在地法兰克福也可以给个说法，无论塞浦路斯银行业者是否会再度开门营业，欧洲央行都可以决定是否再提供这些银行资金。