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亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 12:07 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑亚洲盘在窄幅区间交投，欧洲盘料由数据牵动

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* 欧元兑英镑亚洲盘在极窄幅区间交投，市场等候黑田东彦演说

* 稍后事件风险是欧洲PMI和英国零售销售数据

* 动能研究和移动均线相矛盾

* 接下来的走势可能由数据或重大消息所牵动，纽约盘区间0.8532/76为支撑/阻力位。(完)

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