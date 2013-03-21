台湾债市：RP利率大致持稳，公债交割未影响调度

路透台北3月21日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)利率周四大致持稳。今日有400亿台币公债的交割，惟市场钱多券少的态势不变，RP利率上不去也下不得，仅持稳在既有区间。

一票券商交易员说，目前市场缺券情形严重，有券的寿险与银行业者没有资金调度需求，也不用拿券承作。原本可以拿券作RP的证券与票券商，则因为公债殖利率上扬，面临因调整部位，无券可做的状况。

一证券商交易员则表示，部分同业正在调整部位，因此与投信提前解约。不过感觉投信端的资金也不太多，因此今日是直接找银行调度。

他们认为，今日感觉资金尚属宽裕，但进入下周因有季底与旬底的因素影响，资金可能会趋紧。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.68-0.70%，与上日同，少数成交在0.68%；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.79-0.80%，少数成交在0.78%，亦同于上日。

票券商方面，大型业者的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.66%，同于上日；一个月公司债RP利率交投区间则在0.70-0.72%，跨月公司债RP利率则成交在0.73%。