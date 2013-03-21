中国新债：深圳地铁集团下周一起发行50亿元固息企业债,期限10年

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京3月21日 - 中国深圳市地铁集团有限公司周四公告称，将于下周一(25日)起发行50亿元人民币的固息企业债，期限10年。 具体条款如下: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) ===================================================================================== 深圳地铁集团 50 10 簿记区间5.0%-6.0% AAA 3/25-3/27 广发证券
（第3-6年末每年偿还10%本金，第7-10年末每年偿还15%本金） 国信证券等 =====================================================================================(完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。