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亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 12:06 BJT

中国新债：深圳地铁集团下周一起发行50亿元固息企业债,期限10年

路透北京3月21日 - 中国深圳市地铁集团有限公司周四公告称，将于下周一(25日)起发行50亿元人民币的固息企业债，期限10年。 具体条款如下: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) ===================================================================================== 深圳地铁集团 50 10 簿记区间5.0%-6.0% AAA 3/25-3/27 广发证券

（第3-6年末每年偿还10%本金，第7-10年末每年偿还15%本金） 国信证券等 =====================================================================================(完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
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