中国货币市场：宽流动性暂未受公开市场回笼放量影响，跨月资金供求稍紧

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海3月21日 - 中国银行间资金市场周四隔夜和七天期回购利率 均下行，尽管公开市场正回购操作继续放量，令本周净回笼规模环比再增，不过对宽流动性的影响暂时有限，七天以内的短期资金供应充足，仅跨月资金供求稍紧。
交易员并指出，14天期和21天期回购不仅跨月末和季末，还将涵盖清明假期，因此有不少机构有需求，利率要求也相对较高，不过由于资金面整体充裕，目前尚不难借。
“目前来看还是维持宽松，也就是14天和21天的跨(清明)节资金要的人比较多，价格稍高一些，”上海一银行交易员称。
中国清明节假期为4月4日-6日，4月7日(周日)正常上班。
中国人民银行公开市场今日进行480亿元人民币正回购操作，期限28天，中标利率持稳在2.75%。路透据此测算，央行本周净回笼470亿元，较上周的440亿元稍增。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.9306 2.0289 -9.83
七天 3.0598 3.2896 -22.98
14天 3.6156 3.5501 +6.55
上交所债券回购
一天 3.7250 1.1000 +262.50
七天 2.8250 2.4200 +40.50
14天 3.6100 3.4000 +21.00
回购定盘利率
隔夜 1.9500 2.0728 -12.28
七天 3.0441 3.2700 -22.59
14天 3.6300 3.5300 +10.00
shibor
隔夜 1.9380 2.0510 -11.30
七天 3.0400 3.2780 -23.80
三个月 3.8794 3.8804 -0.10
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。