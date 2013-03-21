中国货币市场：宽流动性暂未受公开市场回笼放量影响，跨月资金供求稍紧

路透上海3月21日 - 中国银行间资金市场周四隔夜和七天期回购利率 均下行，尽管公开市场正回购操作继续放量，令本周净回笼规模环比再增，不过对宽流动性的影响暂时有限，七天以内的短期资金供应充足，仅跨月资金供求稍紧。

交易员并指出，14天期和21天期回购不仅跨月末和季末，还将涵盖清明假期，因此有不少机构有需求，利率要求也相对较高，不过由于资金面整体充裕，目前尚不难借。

“目前来看还是维持宽松，也就是14天和21天的跨(清明)节资金要的人比较多，价格稍高一些，”上海一银行交易员称。

中国清明节假期为4月4日-6日，4月7日(周日)正常上班。

中国人民银行公开市场今日进行480亿元人民币正回购操作，期限28天，中标利率持稳在2.75%。路透据此测算，央行本周净回笼470亿元，较上周的440亿元稍增。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9306 2.0289 -9.83

七天 3.0598 3.2896 -22.98

14天 3.6156 3.5501 +6.55

上交所债券回购

一天 3.7250 1.1000 +262.50

七天 2.8250 2.4200 +40.50

14天 3.6100 3.4000 +21.00

回购定盘利率

隔夜 1.9500 2.0728 -12.28

七天 3.0441 3.2700 -22.59

14天 3.6300 3.5300 +10.00

shibor

隔夜 1.9380 2.0510 -11.30

七天 3.0400 3.2780 -23.80

三个月 3.8794 3.8804 -0.10