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货币新闻 | 2013年 3月 21日 星期四 12:07 BJT

全球贵金属：3月20日SPDR黄金持仓和iShares白银持仓均不变

路透3月21日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三的黄金持仓量较周二保持不变，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量亦持平。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 39,293,746.3 3月20日 39,293,746.3 3月19日 0.0 持平

iShares 340,262,979.1 3月20日 340,262,979.1 3月19日 0.0 持平

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

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